التخطيط تخصيص نحو 45.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بالعالم المالي الحالي

كتبت- دينا خالد:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام (2020-2021) تُقدّر بنحو 45.3 مليار جنيه، بنسبة 6.1٪ من إجمالي الاستثمارات.

وأضافت السعيد، في بيان اليوم السبت، أن قطاع الكهرباء أعد استراتيجية متكاملة حتى عام 2027 ارتكزت على عِدّة محاور أهمّها تحقيق الاستخدام الأمثل لـمصادر الطاقة الـمتاحة، وتنويع هذه الـمصادر مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الـمتجدّدة، والـمساهمة في حماية البيئة من التلوث. وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة الـمحاور بما يحقّق التنمية الـمُستدامة.

وأشارت السعيد، إلى أنه بما يتعلق بتقديرات الإنتاج والناتج لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 20/2021 إلى نحو 180.9 مليار جنيه مقابل نحو 159.7 مليار جنيه خلال عام 19/2020 بنسبة نمو 13.3٪، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 107.4 مليار جنيه خلال عام 20/2021 مقابل 104.7 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 2.6٪ .

وأضافت السعيد أنه من الـمُستهدف زيادة ناتج القطاع إلى 110.8 مليار جنيه في عام 20/2021 مقابل بلوغه نحو 87.2 مليار جنيه خلال عام 18/2019 وذلك بالأسعار الجارية، وبالأسعار الثابتة، فمن الـمُستهدف زيادة ناتج القطاع من 62.5 مليار جنيه خلال عام 19/2020 إلى 64.3 مليار جنيه خلال عام 20/2021، بمعدل نمو 2.9٪.

وحقّق قطاع الكهرباء والطاقة الـمتجدّدة إنجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الـماضية، حيث زادت الطاقة الـمولّدة خلال الفترة (2013- 2014/ 2019-2020)

من 168.1 مليار كيلو وات في الساعة إلى نحو 197.2 مليار ك.و.س، بحسب السعيد.