«بنك مصر» مستثمرًا رئيسيًا في منصة المزادات الرقمية "بالمزاد"

كتب - علاء حجاج

شارك بنك مصر في منصة "بالمزاد دوت كوم" كشريك استراتيجي ومستثمر رئيسي وهو ما يتيح استخدام منصة "بالمزاد دوت كوم" لعرض الأصول التي آلت ملكيتها لبنك مصر وذلك ليتم بيعها بنظام المزايدة العلنية من خلال المنصة.



قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر يتبنى استراتيجية للتحول الرقمي تتماشى مع رؤية الدولة الشاملة في التوسع بالخدمات الرقمية.

أضاف أن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح ضرورة في كافة الكيانات الاقتصادية القوية والمتميزة، و يسعى البنك لزيادة حجم الاعتماد على الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته، لمواكبة التطور العالمي والمحلي أيضًا في التعاملات المالية والمصرفية.

أوضح أن التعاون مع منصة "بالمزاد دوت كوم" والاستثمار بها وعرض أصول البنك المعروضة للبيع على المنصة، أحد آليات التوسع في تقديم الخدمات الرقمية ودعم التحول الرقمي.

قال حسام عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك قدم تمويل للمنصة للمساهمة في بنائها والتوسع في عملياتها خلال السنوات الأولى بما يساهم في دعم مناخ الاستثمار العقاري بمصر.

وأكد عبدالوهاب أن المنصة تساهم في رقمنة المزادات التقليدية لبيع أصول البنك العقارية وهو الأمر الذي ينعكس على العملية البيعية والتنظيمية للمزادات بكاملها، خاصة وأن الأصول العقارية المملوكة لبنك مصر منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية بمناطق جغرافية متميزة .

قال محمود فرحات، الشريك المؤسس لمنصة "بالمزاد دوت كوم" إنه بموجب هذا التعاون تعرض منصة "بالمزاد دوت كوم" الأصول المملوكة للبنك بما يتيح للعميل تسجيل الدخول على المزاد الخاص بالأصل المعروض، خاصة وأن بنك مصر يمتلك حجم أصول ضخم ومتنوع سيضيف للأصول المعروضة على المنصة.