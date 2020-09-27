أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي 25 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.
البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.
البصل بين 3.75 و 5.75 جنيه.
الكوسة بين 4 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 11 و17 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.
البامية بين 11 و17 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات
العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
المانجو العويس بين 17 و27 جنيها.
المانجو الزبدية بين 11 و12 جنيها.
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