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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

10:44 ص الأحد 27 سبتمبر 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي 25 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.

البصل بين 3.75 و 5.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و27 جنيها.

المانجو الزبدية بين 11 و12 جنيها.

أسعار الخضروات الطماطم البصل أسعار الفاكهة البطيخ

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