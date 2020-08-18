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الخميس المقبل إجازة بالبورصة بمناسبة رأس السنة الهجرية

01:17 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الخميس المقبل إجازة بالبورصة بمناسبة رأس السنة الهجرية

البورصة المصرية

قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بالبورصة يوم الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال بيان من البورصة اليوم الثلاثاء إنه في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس المقبل الموافق ٢٠ أغسطس أجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية ١٤٤٢ هجرية، فقد تقرر تعطيل العمل بالبورصة اليوم ذاته.

وتستأنف البورصة العمل بها صباح يوم الأحد الموافق ٢٣ أغسطس الجاري، وفقًا للبيان.

البورصة المصرية رأس السنة الهجرية

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