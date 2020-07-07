التنمية الصناعية تُطلق أول مجمع صناعي صديق للبيئة بمصر في العلمين

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت مجموعة التنمية الصناعية «IDG» اليوم الثلاثاء، إطلاق المجمع الصناعي( e2 العلمين) كأول مجمع صناعي من نوعه بمنهج الاستدامة الشاملة وفقًا للمعايير الإطارية الدولية للمناطق الصناعية المُستدامة.

ويمتد المجمع على مساحة 2.7 كيلومتر مربع في مدينة العلمين الجديدة المقرر تحويلها إلى إحدى مدن الجيل الرابع في مصر.

وقالت المجموعة في بيانها، إنه تم تجهيز المجمع، بكافة الخدمات التكميلية فائقة الجودة لتقديم منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والصناعة والمساهمة الفعالة في تنمية مشروعاتهم عبر توفير خدمات الطوارئ على مدار الساعة.

كما تم تجهيزه، بأنظمة معالجة مياه الصرف، وفريق صيانة متخصص يعمل طوال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، وقاعات اجتماعات ومؤتمرات، وكذا خدمات نقل الركاب من وإلى المجمع، ودور حضانة للأطفال، وقاعات طعام، ووحدات وفروع بنكية، فضلًا عن مركز متخصص في استخراج التراخيص، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وسيوفِّر المجمع مبانٍ صناعية للمستثمرين بمساحات صغيرة تبدأ من 3,000 متر مربع وورش عمل ومستودعات تخزين جاهزة تبدأ مساحتها من 400 متر مربع، حسب البيان.

وقال شادي وليم العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية «IDG» إن إطلاق أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر، يأتي بعد عام واحد من إطلاق مشروع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

وأشار إلى أن المستجدات المُتتالية فيما يخص إطلاق المشروعات الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه مجمع e2 أكتوبر، تعكس ثقة العملاء في قدرة المجموعة على استحداث وتقديم الحلول المُبتكرة لدعم رواد الأعمال والصناعة في تنمية مشروعاتهم والتوسع بها.

وأضاف وليم أن مجمع العلمين لا تقتصر أهدافه على دعم رواد الأعمال والصناعة لتنمية مشروعاتهم والتوسع بها فقط، ولكن أيضًا تحقيق ذلك من خلال آليات عمل مستدامة في إطار المعايير الإطارية الدولية للمناطق الصناعية المُستدامة .

ويحظى عملاء مجمع e2 العلمين بميزة الوصول إلى ما يقرب من 2.5 مليار مستهلك حول العالم بفضل الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعد مصر طرفًا فيها، بحسب البيان.

وكانت مجموعة التنمية الصناعية «IDG» أطلقت خلال عام 2008 مجمع e2 أكتوبر كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر؛ حيث يحتضن الآن مشروعات نخبة من كبرى الشركات ورواد الصناعة المحلية والدولية وأيضًا مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال عام 2019، بدأت «IDG» العمل في مشروع المنطقة الصناعية الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشرق بورسعيد.