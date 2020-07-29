الملا: نجهز للتوقيع النهائي على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إنه يجري الإعداد حاليا للتوقيع النهائي على 12 اتفاقية بحث واستكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر مع الشركات الفائزة بهذه المناطق وذلك بعد موافقة البرلمان عليها مؤخرا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حلقة نقاشية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "مستقبل الطاقة فى مصر" مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وغرفة التجارة الأمريكية بكل من واشنطن وهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وبالقاهرة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وذكر الوزير، خلال الحلقة النقاشية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المهمة التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية ساعدت على تخفيف آثار أزمة فيروس كورونا، وأن أنشطة قطاع البترول لم تتوقف واستمرت رغم التحديات التي فرضتها الأزمة مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت ساهمت في جعل مناخ العمل والاستثمار في مصر أكثر جاذبية، وأن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تتمتع به مصر الآن مكن قطاع البترول من الاستمرار في جذب الاستثمارات العالمية في ظل مناخ استثماري متميز بشهادة جميع الخبراء والمؤسسات العالمية الكبرى.

وأوضح الوزير أن قطاع البترول المصري حقق خلال السنوات الأخيرة معدلات غير مسبوقة في إنتاج الغاز الطبيعي، ونجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير.

وأضاف أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات وشراكات قوية وعلاقات تجارية متميزة خاصة في قطاع البترول والغاز والتي شهدت تطورات عديدة في التعاون المشترك خلال الأعوام القليلة الماضية على كافة الأصعدة.

وأشار الوزير إلى إطلاق أول حوار استراتيجي في مجال الطاقة بين البلدين خلال العام الماضي والدعم الكبير من قبل المؤسسات الأمريكية وحرصها على الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتقديم الدعم الفني والتمويل للمشروعات، والمشاركة في تنمية مهارات الكوادر البشرية في إطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول.

وقال إن حرص شركتي شيفرون وإكسون موبيل على العمل فى مجال البحث والاستكشاف في مصر يعد خير دليل على تقدير الشركات الأمريكية للفرص الاستثمارية في مصر.

وأضاف الوزير أن صفقة استحواذ شركة شيفرون على أصول شركة نوبل تعد أكبر صفقة في مجال صناعة البترول منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وتفتح المجال للمزيد من التعاون وتضافر الجهود بالمنطقة.

وذكر أن نجاح مصر في جذب استثمارات كبريات شركات البترول العالمية رغم تراجع الاستثمارات في صناعة البترول حول العالم جاء نتيجة الإخلاص والتفاني في العمل والجرأة في اتخاذ الإجراءات والإصلاحات، والشفافية مع التخطيط والتحليل الدقيق في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تتمتع به مصر.

من جانبه، أشاد جون كريستمان رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ورئيس شركة أباتشي العالمية، بقدرة قطاع البترول المصري على جذب الاستثمارات لمجال البحث والاستكشاف رغم التحديات التي تفرضها أزمة كورونا وفي ظل تراجع أنشطة الشركات العالمية حول العالم وتخفيضها للاستثمارات.

فيما أكد هشام فهمي رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن قطاع البترول والغاز يعد بمثابة المحرك للاقتصاد المصري، وأن الأرقام المتميزة التي يسجلها الاقتصاد المصري يأتي جزء كبير منها من مساهمة قطاع البترول، مشيدا بإجراءات تحفيز الاستثمار التي تتخذها الحكومة المصرية ونجاحها بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات.

ورحب المهندس كريم بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير في مصر وشرق المتوسط، باهتمام قطاع البترول بتطبيق أحدث التكنولوجيات وخاصة في الترويج والتسويق لمناطق البحث والاستكشاف وطرح المزايدات.

وأشار إلى مشاركة شركة شلمبرجير في جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لإنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والتي تعد أحد التطبيقات الفعلية لدعم التحول الرقمي في صناعة البترول والغاز باستخدام أحدث التكنولوجيات.

كما تسهم هذه البوابة في عرض الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز والترويج لها بآليات عصرية لجذب الاستثمار، بما يسهم في اتخاذ القرار لشركات البترول العالمية بضخ استثمارات جديدة لها في مصر، وفقا لكريم بدوي.