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قفزة في أسعار الذهب بمصر.. وجرام 24 يصل إلى ألف جنيه

11:39 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
قفزة في أسعار الذهب بمصر.. وجرام 24 يصل إلى ألف جنيه

محل مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد إلى 875 جنيهًا مقابل 865 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 750 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 بنحو 1000 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7 آلاف جنيه.

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 0.45 دولارًا بنسبة 0.02%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1958 دولارا في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بشكل طفيف خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث تراجع الجرام بنحو 3 جنيهات.

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