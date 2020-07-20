ديون تركيا الخارجية المستحقة في عام تصل إلى 169.5 مليار دولار نهاية مايو

القاهرة- وكالات:

قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مرتفعة نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

وبحسب وكالة رويترز، شكلت ديون القطاع العام 23.2% من إجمالي المبلغ، وديون البنك المركزي 11.4%، وديون القطاع الخاص 65.4%.

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية، أعلنت في يونيو الماضي، أن إجمالي الدين الخارجي لتركيا وصل إلى 431 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

وقالت الوزارة إن نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي المحلي بلغت في مارس 56.9% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.