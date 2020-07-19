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مبيعات محلية تهبط بالبورصة 1.5% بنهاية تعاملات الأحد

02:44 م الأحد 19 يوليه 2020
مبيعات محلية تهبط بالبورصة 1.5% بنهاية تعاملات الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.53% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10281 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.17%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 245.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 239.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 5.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.66% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 10441 نقطة.

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