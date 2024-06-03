غرفة القاهرة: مبادرة "كلنا واحد" تزيد المعروض من السلع بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال أيمن العشري رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن مبادرة" كلنا واحد" والتي انطلق منها المرحلة الـ26 خلال الأسبوع الجاري، تقدم أسعارًا مخفضة للسلع لدعم المواطنين على مستوى الجمهورية. وأكد العشري، في بيان اليوم الاثنين، على أهمية مردود هذه المبادرة على المواطنين وعلى استقرار السوق بشكل عام، حيث إنها تحقق الحماية الاجتماعية وتساهم في زيادة معروض السلع وتحافظ على توازن الأسعار.

وأشار العشري، إلى أن مبادرة كلنا واحد التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطلقها وزارة الداخلية، تراعي التوزيع الجغرافي بحيث يستفيد منها جميع المواطنين وهذا الأمر له أهمية خاصة بأن تكون المبادرة متواجدة في أكبر عدد من مناطق الجمهورية وهو ما يزيد من نجاحها.