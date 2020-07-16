تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 8 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا و11 جنيها، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 15 و18 جنيها، بزيادة 11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و2 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البامية بين 15 و17 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

العنب البناتي الأحمر بين 5 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و25 جنيها، بتراجع جنيهين.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.