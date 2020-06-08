احتياطي النقد الأجنبي يخسر 9.5 مليار دولار منذ بداية أزمة كورونا (جراف تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

فقد احتياطي النقد الأجنبي لمصر 9.5 مليار دولار في ثلاثة أشهر منذ بداية أزمة كورونا في منتصف مارس.

وبدأ احتياطي النقد الأجنبي شهري يناير وفبراير على استقرار عند 45.5 مليار دولار، وهو مستوى قياسي، إلا أن الاحتياطي فقد في نهاية مارس 5.4 مليار دولار، ثم 3 مليارات دولار أخرى في أبريل.

وفي مايو الماضي تراجعت وتيرة هبوط الاحتياطي الذي تراجع بقيمة مليار دولار فقط.

وقال البنك المركزي في بيانات سابقة إن هذا التراجع في الاحتياطي جاء بسبب استخدامه جزء من أموال الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، بعد تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، بحسب بيان سابق للمركزي.

وقال إن الاحتياطي استخدم لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت الشهر الماضي إن إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي لا يزال متينا، حيث وصل إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل.

وحصلت مصر على تمويل سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار وقال الصندوق في بيان الشهر الماضي إن التمويل الذي ستحصل عليه مصر سيساعد في الحد من تراجع الاحتياطي النقدي ويمنح تمويلًا لموازنة الدولة تسمح بالإنفاق على الأمور المستهدفة والعاجلة بهدف احتواء وتخفيف أثر تداعيات فيروس كورونا.

يوضح الفيديوجرافيك التالي تطور احتياطي النقدي الأجنبي منذ بداية العام الجاري.