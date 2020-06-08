إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية المجتمع بمنحة 111 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في بيان مشترك اليوم الاثنين بداية المرحلة الثانية من برنامج التنمية المجتمعية بمنحة 111 مليون جنيه.

وذكر البيان أن جهاز تنمية المشروعات وقع في إطار المرحلة الثانية اتفاقات أطر عمل مع 5 محافظات مصرية لدعم توفير وتحسين خدمات المرافق المجتمعية بما فيها شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ورصف وتمهيد الطرق الفرعية وانشاء وتطوير المدارس والعيادات الصحية ومراكز الشباب.

ويهدف برنامج التنمية المجتمعية إلى تمويل الاستثمارات في البنية التحتية المجتمعية لتحسين مستويات المعيشة لسكان المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها في عدة محافظات مصرية.

وذكر البيان أن أهداف البرنامج تتماشي مع العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) بما في ذلك توفير ظروف العمل اللائقة، بالإضافة الى تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الصناعة والابتكار ودعم البنية التحتية والمدن والمجتمعات المستدامة.

وقال البيان إنه سيتم تمويل البرنامج من خلال منحة بقيمة 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية استثمار دول الجوار الأوروبي (NIF) وينسق بنك الاستثمار بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيان يتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تركز المرحلة الأولى والتي تبلغ قيمة استثماراتها 113 مليون جنيه على المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2020.

بينما تركز المرحلة الثانية بقيمة 111 مليون يورو على الأعمال التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2023، وفقُا للبيان.

وطبقا للخطة المعتمدة للمرحلة الثانية من البرنامج، وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقات أطر عمل بقيمة 111 مليون جنيه مع خمس محافظات.

وتشمل المشروعات الممولة في المرحلة الثانية تطوير 1.75 كيلومتر من شبكات المياه في أسيوط، وتوسعة وتحديث 32.1 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي في أسيوط والجيزة وبور سعيد والشرقي، بحسب البيان.

وقال إن هذا بالإضافة إلى تحسين جودة وسلامة الطرق الفرعية بأسيوط والجيزة والإسكندرية، وتطوير البنية الأساسية لأحد الأسواق المحلية بالإسكندرية.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المرحلة الثانية من برنامج تنمية المجتمع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر نطمح فيها إلى تحفيز القطاعات كثيفة العمالة التي تساعد في خلق المزيد من فرص العمل.

وقال داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي على إطلاق المرحلة الثانية،:"بصفتنا بنك الاتحاد الأوروبي، نحن مستمرون في دعم تنمية وتحديث الاقتصاد المصري بشكل مستدام وبما يعزز من مناعته الاقتصادية.

وذكر سكانابيكو، أنه في إطار المرحلة الأولى وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقات أطر عمل بقيمة 113 مليون جنيه مع ست محافظات وذلك لتمويل مشروعات تأهيل خمسة مراكز صحية بالمنوفية وأسيوط والشرقية، وتحديث 17 مدرسة بالجيزة والمنوفية وبور سعيد، ومد وتحديث شبكات صرف صحي بطول 34 كم في الإسكندرية والجيزة والمنوفية والشرقية.

كما شملت المرحلة تطوير وتحديث شبكات الصرف الصحي في أسيوط والإسكندرية بطول 14.7 كم، بالإضافة إلي تحسين جودة وسلامة الطرق الفرعية بالمنوفية والشرقية، وتحديث مركز شباب بورسعيد.

وقال إنه سوف يتم دعم المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات من خلال تمويل المرحلة الثانية.