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الدولار يرتفع إلى 16.18 جنيه في البنك الأهلي في بداية تعاملات الخميس

10:23 ص الخميس 04 يونيو 2020
الدولار يرتفع إلى 16.18 جنيه في البنك الأهلي في بداية تعاملات الخميس

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بعض البنوك خلال تعاملات صباح اليوم الخميس مقارنة بمستواه أمس الأربعاء.

وصعد سعر العملة الأمريكية 7 قروش في بنك الأهلي إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك مصر عند 16.01 جنيه للشرائ، و16.11 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 7 قروش في بنكي القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، والتجاري الدولي، وقناة السويس، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

بقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بنك كريدي أجريكول عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

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