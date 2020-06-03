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وزير المالية يعلن صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين مبكرًا

06:13 م الأربعاء 03 يونيو 2020
وزير المالية يعلن صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين مبكرًا

محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم بمناسبة قرب انتهاء العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيو الحالي للعاملين بالدولة، بحيث تبدأ اعتبارًا من الإثنين ١٥ يونيو.

وأضاف أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة لصرف المرتبات على أربعة أيام خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ يونيو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالب الوزير الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس "كورونا المستجد"، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر يونيو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في ١٧ وزارة وهيئة يوم ١٥ يونيو، ثم بدء صرف مرتبات ١٠ وزارات يوم ١٦ يونيو، ثم بدء صرف مرتبات ١١ وزارة وهيئة يوم ١٧ يونيو، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ١٨ يونيو.

ناشد العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "المستجد".

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ننشر جدول صرف مرتبات الموظفين بالدولة في يونيو بعد تقديم موعده

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