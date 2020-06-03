ننشر جدول صرف مرتبات الموظفين بالدولة في يونيو بعد تقديم موعده

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تبكير موعد صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة لشهر يونيو المقبل إلى 15 يونيو، على أن يتم الصرف على 4 أيام خلال الفترة من 15 وحتى 18 يونيو، تجنبًا الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

وحددت الوزارة موعد صرف المرتبات لكل جهة وهيئة ووزارة وطلبت من كل منها إخطار الموظفين بموعد الصرف.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر يونيو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في ١٧ وزارة وهيئة يوم ١٥ يونيو، ثم بدء صرف مرتبات ١٠ وزارات يوم ١٦ يونيو، ثم بدء صرف مرتبات ١١ وزارة وهيئة يوم ١٧ يونيو، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ١٨ يونيو.