البنك الأهلي: 100 مليون دولار من "الأوروبي لإعادة الإعمار" لتمويل الشركات المتضررة من كورونا

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأهلي المصري، اتفاقية تمويل يمنح بموجبها البنك الأوروبي تمويلا قدره 100 مليون دولار للبنك الأهلي، من أجل إعادة إقراضه للشركات المحلية التي تضررت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال البنك الأهلي في بيان اليوم الاثنين إن هذا التمويل يستهدف مساندة القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في مصر في مواجهة تلك الأزمة وذلك من خلال قيام البنك الأهلي المصري بإعادة توجيه هذا التمويل في صورة قروض قصيرة ومتوسطة الأجل يستفيد منها شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى التي تواجه مشكلات في السيولة النقدية نتيجة انخفاض معدلات أنشطتها وكذا حركة الإنتاج الخاصة بها جراء الأزمة.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك ملتزم بدوره الفعال والمتنامي في التخفيف من حدة الأثار والتبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن البنك يسعى بكافة إمكاناته لتقليل تلك الأثار على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى عملاء البنك بشكل خاص.

وقال إن التمويل الممنوح من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار يستهدف تلك الفئة التي تشكل جزءا هاما من الاقتصاد القومي والتي يحرص البنك الأهلي على توجيه الدعم الدائم لها.

وأضاف عكاشة أنه قد سبق للبنك الحصول على حزمة تسهيلات تتيح النمو في برنامج تمويل التجارة الذي يتعاون فيه البنكان ليواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير، و كذلك لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأعمال وكذا لدعم الاقتصاد الأخضر.

وأكد حرص البنك الأهلي على المساهمة في توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري وذلك ضمن الدور القومي الذي يضطلع به البنك في مساندة الدولة بشكل عام وفي أوقات الأزمات بشكل خاص وهو ما يتضح من مساهمات البنك منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في كافة مجالات الحياة اليومية التي تمس المواطن سعيا للتيسير والتخفيف عن أهل مصر، بحسب البيان.