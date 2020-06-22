القابضة للتشييد تطرح تسوية مالية لحل نزاع عمر أفندي

كتبت – شيماء حفظي:

قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة طرحت على المستثمر السعودي، جميل القنبيط وشركة أنوال، مقترحا لتسوية مالية، بشأن إنهاء النزاع مع شركة عمر أفندي التابعة لها.

وأضاف أبو العطا لمصراوي:"طرحنا على المتضرر من قرار عودة الشركة للدولة، تسوية مالية مقابل إنهاء النزاع بين الطرفين، وتنتظر رده على المقترح"، دون الإفصاح عن التفاصيل.

وكانت شركة عمر أفندي، وقعت في ديسمبر 2018، اتفاقية تسوية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس القابضة لمصراوي، فإن الشركة تمكنت من الاتفاق مع البنوك لتسوية وجدولة مديونيات عمر أفندي "اتفقنا مع كل بنك لديه مديونية على طريقة السداد والتسوية".

وتمتلك عمر أفندي، 70 فرعًا تشمل الفروع المملوكة للشركة، والمؤجرة أيضًا، ويعمل في الشركة 2500 عامل، من بين هذه الفروع نحو 5 فروع تعمل بالمشاركة مع القطاع الخاص بشكل كلي، وبعض الفروع بشكل جزئي

وتسعى القابضة لتسوية نزاع عمر أفندي، بعدما أعلنت التوصل لتسوية مع مستثمري شركة النيل لحليج الأقطان، العائدة أيضا من الخصخصة.