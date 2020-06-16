مدحت نافع: خطط تصنيع سيارات كهربائية وعادية تسير بالتوازي

كتبت –شيماء حفظي:

قال الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ لمصراوي، إن خطة تصنيع السيارات في شركة النصر للسيارات تتضمن السيارات العادية والكهربائية.

ووقعت الشركة القابضة، مذكرة تفاهم مع عملاق صناعة السيارات الماليزية "شركة بيروساهان أتوموبيل" الشركة المالكة للعلامة الرائدة "بروتون" لدراسة جدوى متعمقة لإعادة تطوير صناعة سيارات الركوب.

وتسعى القابضة لتطوير صناعة السيارات من خلال شركتيها التابعتين النصر لصناعة السيارات "ناسكو" والهندسية لصناعة السيارات "إيامكو" خلال الثلاث سنوات القادمة، بحسب بيان من القابضة اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان أن هذه الدراسة من المتوقع أن تستغرق حوالي 6 أشهر، حيث ستتضمن دراسة إمكانية تجميع وتوزيع حوالي عشرين ألف سيارة سنويا تعمل بنظام الحرق الداخلى ICE.

وأوضح نافع، لمصراوي، أن هذا التوقيع، لا يعد بديلا للسيارات الكهربائية "تتسع شركة النصر للخطين، وكلاهما يسير بشكل متوازي".

وتستهدف الدراسة تحديد فرص توريد قطع الغيار وأجزاء السيارات بهدف تعزيز نسبة المكون المحلي في التصنيع بحسب رئيس القابضة

ومن المتوقع أن تستغرق الدراسة حوالي 6 أشهر، حيث ستتضمن دراسة إمكانية تجميع وتوزيع حوالي عشرين ألف سيارة سنويا تعمل بنظام الحرق الداخلى ICE.

وقال نافع، إن المذكرة التي تم توقيعها، جاءت بعد أشهر من الدراسة والمفاوضات للوقوف على أقرب شكل نهائي للمشروع متضمناً التكاليف الاستثمارية المبدئية وخارطة الطريق والنموذج المالي والجدوى الأولية.

وأشار إلى أنه بمجرد عودة حركة الطيران من المقرر أن تبدأ فرق العمل فى الخطوات المتفق عليها على الأرض.

وأوضح لمصراوي:"نموذج الأعمال قيد الدراسة ومستعدون للتمويل الذاتي والبنكي حال عدم توافر شريك ممول".

ومنذ العام الماضي، تجري الشركة القابضة، دراسة مع شركة دونج فينج الصينية في يناير 2020، لتصنيع سيارة كهربائية في مصر.

وبحسب بيانات سابقة، لوزارة قطاع الأعمال العام، فإنه تم الاتفاق على بنود مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية نهاية 2019، وكان مقررا توقيع مذكرة تفاهم في بداية العام الجاري، لكن أزمة كوورنا أجلت هذا الإجراء.

ومن المقرر أن يعقب توقيع مذكرة التفاهم، إعداد دراسة جدوى مبدئية من قبل القابضة للصناعات المعدنية في ضوء المعلومات والبيانات التي تعهد الجانب الصيني بتوفيرها بشأن القيام بإنتاج سيارة ركوب صينية على خطوط شركة النصر للسيارات.

كما ستوفر الدراسة المعلومات، حول ما يتطلب ذلك من ضخ للاستثمارات للإحلال والتجديد بما يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة في شركة دونج فينج.