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أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع

09:53 ص السبت 13 يونيو 2020
أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع

أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع

القاهرة- وكالات:

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع طفيف أمس نسبته 0.18% وبقية بلغت نحو 3 دولارات.

وصعدت أوقية الذهب إلى 1730.7 دولار، بنهاية تعاملات أمس في البورصات العالمية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا إجازة رسمية في البورصات العالمية.

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