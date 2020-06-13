أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع

القاهرة- وكالات:

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع طفيف أمس نسبته 0.18% وبقية بلغت نحو 3 دولارات.

وصعدت أوقية الذهب إلى 1730.7 دولار، بنهاية تعاملات أمس في البورصات العالمية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا إجازة رسمية في البورصات العالمية.