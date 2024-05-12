"اعرف هتقبض إمتى".. متى يتم صرف مرتبات شهر مايو 2024؟

كتب- محمد فتحي:

بدأت وزارة المالية مراجعة المؤسسات العاملة في الجهاز الإداري بالدولة تهميدًا لصرف مرتبات شهر مايو 2024، إذ أنه من المقرر صرف المرتبات يوم 24 من الشهر المشار إليه.

وبحسب الوزارة، فإنه من المقرر مراعاة تطبيق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، لتخفيف التزاحم على ماكينات "ATM" الصراف الآلي.

ووفقا للوزارة، فإنه تم الكشف عن جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024 من ماكينات ATM، وكذلك صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ يتم صرف المرتبات كالآتي:

- صرف مرتبات شهر مايو 2024:

يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2024 من ماكينات الـ"ATM" وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات خلال 5 أيام كما يلي:

- الخميس 23 مايو 2024.

- الأحد 26 مايو 2024.

- الاثنين 27 مايو 2024.

- الثلاثاء 28 مايو 2024.

- الأربعاء 29 مايو 2024.

أما عن صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، فقد حددت وزارة المالية موعد صرف متأخرات شهر مايو 2024 وهي عبارة عن: "حوافز - مكافآت - بدلات - كل المتغيرات" على مدار 3 أيام، وهي:

- الأربعاء 8 مايو 2024.

- الخميس 9 مايو 2024.

- الأحد 12 مايو 2024.