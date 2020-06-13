أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور مع بداية الأسبوع

كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه، والكوسة بين 1.5 و5 جنيهات، والفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و 5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البامية 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي بين 6 و 9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 و28 جنيها.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و 6 جنيهات.

المشمش بين 5 و10 جنيهات