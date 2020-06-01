"التنمية المحلية": إزالة 25860 مخالفة بناء وتعدٍّ من 25 مارس حتى 30 مايو الماضي

كتب- محمد سامي:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الجهات المُختصة قامت خلال الفترة من 25 مارس الماضي حتى 30 مايو الجاري، بإزالة 10611 مخالفة بناء على الأملاك التابعة للدولة وعلى الأملاك الخاصة.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تضمن رصدًا لإجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات بناء بمحافظات الجمهورية.

وفي ما يتعلق بإزالة تعديات مخالفات الزراعة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 15249 مخالفة، بواقع 1542 مخالفة على أراضي أملاك دولة على مساحة تزيد على 16 ألف فدان، وإزالة 13707 حالات تعدٍّ على أملاك خاصة على مساحة تزيد على 3600 فدان.