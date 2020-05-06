البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الأربعاء
كتب- مصطفى عيد:
واصلت البورصة ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43% إلى مستوى 10232 نقطة.
كما صعد أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.05% إلى مستوى 10188 نقطة، وذلك بعد تراجع ملحوظ لمدة يومين.
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