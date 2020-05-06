البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43% إلى مستوى 10232 نقطة.

كما صعد أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.05% إلى مستوى 10188 نقطة، وذلك بعد تراجع ملحوظ لمدة يومين.