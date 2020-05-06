أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الأربعاء

10:37 ص الأربعاء 06 مايو 2020
البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43% إلى مستوى 10232 نقطة.

كما صعد أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.05% إلى مستوى 10188 نقطة، وذلك بعد تراجع ملحوظ لمدة يومين.

البورصة المصرية مؤشر البورصة

الخبر التالى:

"قرضين".. ما هي قيمة التمويل الجديد لمصر من صندوق النقد الدولي؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان