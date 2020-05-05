وزارة التجارة تعيد تشكيل 13 مجلسا تصديريا

كتبت- شيماء حفظي:

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بواقع 13 مجلسا تصديريا.

وشمل القرار، قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والاستثمار العقاري والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية.

كما يتضمن القرار، تشكيل مجلس تصديري للمفروشات والغزل والنسيج وأخر للملابس الجاهزة، بعد أن كانا مجلسا واحدا.

وقد نص القرار على أن مدة عمل المجالس 3 أعوام اعتبارا من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة إنه روعي في هذا القرار اختيار أفضل الكوادر وضخ دماء جديدة لإدارة المجالس التصديرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتفعيل دورها في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وأنها تمثل أحد أذرع الوزارة الرئيسية المعنية بتعزيز صادرات المنتجات المصرية، وجذب استثمارات داخلية وخارجية.

وأشارت جامع إلى أن القرار جاء متماشيًا مع أهداف خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية والسعي لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية، خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأفريقي الذي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.

كما أصدرت الوزيرة قراراً آخر بتحديد مهام واختصاصات المجالس التصديرية وفق الرؤية الجديدة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع مجتمع المصدرين بهدف تفعيل دور المجالس كمجالس استشارية تختص بإعداد الإستراتيجيات والخطط الهادفة لتعزيز المركز التنافسي للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقالت الوزيرة إن دور المجالس التصديرية يتضمن تمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية واقتراح الخطط التصديرية بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات الدولة.

وأضافت أنه يجري دراسة التحديات التي تواجه المجتمع التصديرى ووضع مقترحات لحلها ورفعها إلى وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب طرح رؤية المصدرين حول التشريعات والسياسات الحكومية المتعلقة بالتصدير واقتراح البرامج والمشروعات الخاصة بالدعم الفني والتدريب والترويج وإعداد الدراسات الهادفة لزيادة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية .

ولفتت جامع إلى أن المجالس ستقوم أيضا بإعداد الدراسات السوقية والتقارير الإحصائية واقتراح الخطط التسويقية والدراسات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المقترحات.

وأشارت إلى أن المجالس ستعمل أيضا على إيجاد الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفني للمصدرين بالإضافة إلى مشاركة الجهات المعنية ووضع مقترحات لخطط المعارض والبعثات الترويجية وبعثات المشترين والمشاركة فى تنفيذها.

وأضافت أن القرار ينص على قيام كل مجلس بإعداد خطة عمل نصف سنوية وتقرير ربع سنوي حول أنشطة المجلس ونتائج أعماله وتوصياته، مشيرةً إلى أن القرار يتيح للمجالس التصديرية تشكيل مجموعات عمل فرعية مخصصة بسلع معينة او مجموعة سلع بهدف زيادة صادراتها للأسواق الخارجية

ومن ناحية أخرى عقدت الوزيرة لقاءً موسعا مع رؤساء المجالس التصديرية حيث أكدت على أهمية الدور الرئيسي والفاعل للمجالس باعتبار القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومة فى وضع وتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات وفتح المزيد من الأسواق بل والسعي لجذب استثمارات جديدة للسوق المصري الأمر الذي يسهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد الوطني

وقال رؤساء المجالس التصديرية، إنهم حريصون على بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على أسواق الصادرات المصرية الحالية وفتح أسواق جديدة لها في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقد جاء التشكيل الجديد للمجالس التصديرية على النحو التالي:

1 - المجلس التصديري للصناعات الهندسية :

- م. شريف الصياد - شركة تريدكو الصياد (رئيسا).

- م. عمرو أبو فريخة- شركة طنطا موتورز.

- م. محمد العايدي- شركة طيبة الألومنيوم للمعادن.

- د. م. أحمد فكري عبد الوهاب - شركة اجا.

- م. حسام فريد - شركة الوايلر فريد للطلمبات.

- م. محمد سعد - شركة شنيدر اليكتريك مصر.

- م. خالد هاشم - شركة Honeywell Egypt.

٢- المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة :

- أ. خالد ابو المكارم- شركة مكارم تكس (رئيسا).

- أ. تامر محمد يونس - شركة بروكتر وجامبل مصر.

- أ. طارق شريف زغلول - شركة الشرقيون للبتروكيماويات.

- أ. حازم محمد بشر- شركة نيو سيتي جلاس.

- أ. مصطفى شريف الجبلي- شركة أبوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية.

- أ. جون وديع بشاي - شركة الشرق للتجارة والصناعة.

- أ. محمد يوسف زين العابدين - شركة الامل للبلاستيك.

- أ. عمرو عبد الله محمود - شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية – باكين.

- أ.هشام نور الدين - شركة موبكو للأسمدة.

3 - المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية:

- م. نديم إدوارد إلياس - شركة صحارا للطباعة. (رئيسا).

- أ. أحمد جابر محمد - شركة يومبياك.

- م. سمير البيلى أبو صالح عياد - شركة الصفا للطباعة والتغليف.

- أ. يوسف حسين شاهين - الشركة المتحدة للورق.

- أ. محمد إبراهيم صالح - مجموعة الخرافي لصناعة الورق.

- أ. اسعاد يونس - الشركة العربية لصناعة السينما.

- أ. هاني سليم عزيز قسيس شركة مصر للصناعة والتجارة منترا.

4 - المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية :

- أ. محمود محمد سرج- مدبغة سرج (رئيسا)

- أ. أحمد ذكي الجباس - المصرية الألمانية.

- أ. محمد حربي محمد - مدبغة حربي.

- أ. أشرف انطوان يسي – تايمكس.

- أ. طارق بلال شهاب - ريفيرا جروب.

- أ. موناز عبد الرؤوف محمد – أختين ديزاين.

- أ. باسم محمد لطفي - شركة لطفي.

5 - المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية:

- أ. الوليد السيد محمد على شركة نايل فلاورز(رئيسا).

- أ. أسامة فتح الله عبد الراضى محمد - شركة يدوية للحرف اليدوية.

- أ. ابراهيم محمد هاني شمس الدين - شركة كليم.

- أ.هالة كمال عاشور-شركة هاند ميد .

- أ. يسرا محمد كمال الغر-شركة مقع شياكة.

- م. هشام احمد سامي عبد الرحيم احمد.

- أ. طارق نبيل محمد يسري صبور.

- أ. حسين محمد رمزی محمود - شركة سيوة كرافت.

- د.هشام اسامة طه دنانة

6 - المجلس التصديري للصناعات الغذائية:

- أ.هانی برزی- شركة إيديتا للصناعات الغذائية (رئيسا).

- أ. محمود عبد اللطيف بازان - شركة هيرو للصناعات الغذائية.

- أ. أشرف الجزايرلى - شركة يونيليفر مشرق.

- أ. محمد دماطى- الشركة المصرية للصناعات الغذائية (دومتى).

- أ. أشرف السيد رشاد - كايرو أجرو بروسيسنج.

- أ. دينا محمود حسني - شركة كيميت للأغذية الطبيعية.

- أ. كريم عمرو بركة-شركة صافولا مصر( شركة عافية - شركة الملكة ) .

- أ. علاء مصطفى الوكيل - شركة المنصورة للتجارة والتوزيع – سی كلام.

- أ. هاني سميح عافية- شركة اب وايت لصناعة المنتجات الغذائية.

7 - المجلس التصديري للاثاث

- أ. إيهاب درياس- شركة لاروش المصرية للصناعات (رئيسا).

- م. شريف عبد الهادی - مالتي إم جروب.

- أ. عبده شولح - شركة شولح للأثاث.

- أ. وليد عبد الحليم - شركة أبلاينس .

- أ. إسلام خليل- شركة إيجييبت فورمنج .

- أ. عمرو عرنسة - شركة بينوكيو.

- أ. طارق حبشي - شركة اس ايه اي سولوشنز.

- أ. أحمد الجلاد - شركة الجلاد للأثاث.

- أ. احمد حلمي - شركة موبل الشرق.

7 - المجلس التصديري للصناعات الطبية

- د. ماجد جورج - ماميبا مصرلمستحضرات التجميل (رئيسا).

- د. احمد حجازی - الشركة القابضة للأدوية.

- د. محی حافظ- شركة بايونير.

- د.هشام الفتا-شركة أميكو.

- د.عماد لويز-شركة ميراكل.

- د. آسر سلامة- شركة إيزي كير.

- د. سوزان لطفي - شركة يونيليفر.

- د.غادة الجنزوری - مستشفى الجنزوری .

9 - المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

- أ. عبد الحميد بدوي الدمرداش - شركة المغربي. (رئيسا).

- أ. محمد أشرف خليل- شركة سوناك.

- أ. فؤاد طارق أبوبكر- شركة فريدال.

- أ. هشام سمير النجار- شركة دلتكس.

- أ. خالد ابراهيم البنا - شركة اجرين.

- أ. عز جودة - شركة عزالدين جودة للحاصلات الزراعية.

- أ. حلمى على عيسى - شركة نهضة مصر.

- أ. احمد حسين الفيشاوي - شركة الفيشاوي للتصدير والاستيراد.

- أ. شريف سيد البلتاجي - شركة بيلكو.

10 - المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء

- م. وليد جمال الدين الشركة الحديثة للمواد العازلة (رئيسا).

- أ. احمد حافظ - شركة ايديال استاندرد .

- أ. رؤوف عبد الله - شركة مارمونيل للرخام والجرانيت.

- م. سمير نعمان- شركة حديد عز.

- أ. عمرو قنديل- شركة كاما لتشغيل المعادن.

- أ. فاروق مصطفى - شركة مصر بني سويف للاسمنت

- أ. محمد خطاب۔ شركة ممفيس للزجاج.

- أ. وجيه بسادة - شركة سيراميك الفا.

- أ. احمد عالى وفيق - شركة سان جوبان للزجاج.

11- المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات:

- أ. سعيد احمد احمد -شركة مصرلينين (رئيسا).

- م. محمود امين محمود سعد - شركة النساجون الشرقيون.

- أ. عمرو عبد الحي الطباخ - مصر اسبانيا للبطاطين.

- أ. وليد عبد المعطى الكفراوي - زهرة المحلة للوبريات.

- أ. محمد حسن عشرة - برج العرب للغزل عشرة تكس.

- أ. محمد السيد يوسف الشركة الدولية للغزل.

- أ. رفعت هلال حمود - شركة اسكندرية للغزل.

12- المجلس التصديري للإستثمارالعقاري :

- م. هشام على شكری- شركة رؤية للإستثمار العقاري (رئيسا).

- م. فتح الله فوزی - شركة مينا للإستثمار العقاري.

- د. أحمد شلبی-شركة تطوير للإستثمار العقاري.