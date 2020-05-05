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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات الثلاثاء

02:39 م الثلاثاء 05 مايو 2020
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد يومين من التراجع الملحوظ، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.05% إلى مستوى 10188 نقطة.

كما صعد أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.76%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 172.8 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 161 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 333.9 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل تراجعه الملحوظ لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث انخفض بنسبة 1.16% إلى مستوى 10081 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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