أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي، لليوم الثاني على التوالي، مقارنة بأسعار أمس، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 743 جنيها مقابل 744 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 637 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 849 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5944 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الثلاثاء، إذ طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وقلصت الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1700.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش.

وهبط أيضا في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1706.10 دولار.

وكانت أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات أمس الاثنين، بشكل طفيف، حيث تراجع الجرام جنيها واحدا.