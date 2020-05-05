أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر لليوم الثاني على التوالي

12:33 م الثلاثاء 05 مايو 2020
أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر لليوم الثاني على التوالي

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي، لليوم الثاني على التوالي، مقارنة بأسعار أمس، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 743 جنيها مقابل 744 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 637 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 849 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5944 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الثلاثاء، إذ طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وقلصت الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1700.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش.

وهبط أيضا في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1706.10 دولار.

وكانت أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات أمس الاثنين، بشكل طفيف، حيث تراجع الجرام جنيها واحدا.

أسعار الذهب جرام الذهب عيار 18 عيار 21 عيار 24 الذهب

الخبر التالى:

رغم زيادة المبيعات.. أرباح دايس للملابس تتراجع 24.5% العام الماضي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3584174

    عدد المصابين

  • 1167991

    عدد المتعافين

  • 251575

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تقديم موعدها.. جداول صرف مرتبات مايو لموظفي الحكومة على 4 أيام