ماذا فعلت أسعار الخضروات في أول أسبوع من رمضان؟

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار عدد من الخضروات، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بينما ارتفع سعر البطاطس والكوسة والخيار البلدي.

ويتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة، بين 1.6 و3.6 جنيه، بانخفاض 40 قرشا، البصل بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه، الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.6 جنيه، بانخفاض 40 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 3 و 6 جنيهات بزيادة 2.25 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البامية 30 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبوسرة بين 4 و10 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.