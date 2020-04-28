سلع وخدمات تتوقع الحكومة انخفاض حصيلة الضرائب منها بموازنة العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات أو ضريبة الجدول بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل شهدت تراجعا في بعض السلع المحلية والمستوردة مقارنة بما هي عليه بموازنة العام الجاري.

وبحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة الدولة لعام 2020-2021، تتوقع وزارة المالية تراجع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية إلى نحو 9.6 مليار جنيه العام المالي المقبل مقابل نحو 11.1 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بنسبة تراجع 13.1%.

وتتوقع المالية حدوث تراجع طفيف بحصيلة ضريبة الجدول على منتجات النفط إلى نحو 16.8 مليار جنيه العام المقبل مقابل 16.9 مليار جنيه بموازنة العام الحالي.

ومن المتوقع أن تتراجع حصيلة ضريبة الجدول على الأدوية خلال العام المقبل إلى 273 مليون جنيه مقابل 351 مليون جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة تراجع 22.2%.

وتتوقع وزارة المالية أيضا تراجع حصيلة ضريبة الجدول على زيوت الطعام النباتية إلى 66 مليون جنيه مقابل 163 مليون جنيه بموازنة العام الجاري، بنسبة تراجع 59.5%.

كما تتوقع تحصيل ضريبة جدول على الأسمنت بقيمة 42 مليون جنيه العام المقبل مقابل 120 مليون جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة انخفاض 65%، وتحصيل ضريبة جدول وقيمة مضافة على محضرات العطور والتجميل بقيمة 250 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه العام الحالي بنسبة تراجع 28.6%.

ومن المتوقع أيضا تراجع حصيلة ضريبة الجدول على المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين إلى 400 مليون جنيه العام المقبل مقابل 570 مليون جنيه بموازنة 2019-2020 بنسبة تراجع 29.8%.

وتتوقع وزارة المالية تحصيل ضريبة جدول على الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي بقيمة 170 مليون جنيه العام المالي المقبل مقابل 208 ملايين جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة تراجع 18.3%.

ومن المتوقع أن تنخفض حصيلة ضريبة الجدول والقيمة المضافة على التليفزيونات والثلاجات والديب فريزر إلى 500 مليون جنيه العام المقبل مقابل 900 مليون جنيه هذا العام بنسبة تراجع 44.4%.

كما تتوقع وزارة المالية أن تنخفض حصيلة ضريبة الجدول والقيمة المضافة على سيارات الركوب إلى 684 مليون جنيه العام المقبل مقابل نحو 2.4 مليار جنيه متوقعة للعام الحالي، بنسبة تراجع 71.9%.

وبالنسبة للسيارات أيضا، تتوقع وزارة المالية انخفاض حصيلة رسوم التنمية على تسيير السيارات إلى نحو 4.9 مليار جنيه العام المقبل مقابل نحو 6.3 مليار جنيه بموازنة هذا العام، بنسبة تراجع 22%.

وتتوقع المالية كذلك تحصيل رسوم تنمية على السيارات المحلية الجديدة وجميع السيارات المستوردة بقيمة 2.1 مليار جنيه العام المقبل مقابل نحو 2.6 مليار جنيه، بنسبة تراجع 18.1%.

ومن المتوقع أن تنخفض حصيلة ضريبة الجدول والقيمة المضافة على سيارات ملاعب الجولف إلى 10 ملايين جنيه العام المقبل مقابل 46 مليون جنيه هذا العام بنسبة تراجع 78.3%.

كما تتوقع وزارة المالية تحصيل ضريبة جدول وقيمة مضافة على خدمات الاتصالات عن طريق المحمول بنحو 1.8 مليار جنيه العام المقبل مقابل 2.5 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة تراجع 26.2%.

وتتوقع المالية أيضا تحصيل ضريبة جدول على التبغ والسجائر المستوردة بقيمة 220 مليون جنيه العام المقبل مقابل نحو 1.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، بنسبة تراجع 82.6%.