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أسعار الذهب العالمي تتراجع مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين للمعدن

10:36 ص الخميس 16 أبريل 2020
أسعار الذهب العالمي تتراجع مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين للمعدن

سبائك ذهبية

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكن الخسائر كبحتها بيانات سلبية لمبيعات التجزئة والتصنيع صادرة عن الولايات المتحدة والتي أدت إلى تزايد المخاوف من ركود عالمي حاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1714.74 دولار للأوقية بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش.

وكان المعدن النفيس انخفض 0.7% عند التسوية أمس الأربعاء، لينهي مكاسب استمرت أربع جلسات على التوالي.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1744.50 دولار للأوقية.

وعانت مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعا قياسيا في مارس الماضي.

وتراجع إنتاج المصانع بأكبر قدر منذ 1946، مما أثار مخاوف من انكماش الاقتصاد في الربع الأول بأشد وتيرة منذ عقود بفعل تأثير الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس.

ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

أسعار الذهب العالمي الدولار الولايات المتحدة فيروس كورونا

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