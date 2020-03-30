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أسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2020

10:04 ص الإثنين 30 مارس 2020
أسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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