أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2002

القاهرة-وكالات:

تراجعت أسعار النفط الخام القياسي بشدة اليوم الاثنين ونزل خام برنت إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002 مع تنامي المخاوف بشأن تآكل الطلب بسبب وباء كورونا وتهديد حرب الأسعار السعودية الروسية بإغراق السوق بإمدادات زائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.8٪‏ أو 1.45 دولار إلى 23.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش بعدما تراجعت في وقت سابق إلى 23.03 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2002.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يصل إلى 19.92 دولار، مقتربة من أدنى مستوى في 18 عاما والذي سجلته في وقت سابق من الشهر الجاري، ونزلت في أحدث معاملات بنسبة 3.8٪‏، أو 0.82 دولار، إلى 20.69 للبرميل.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين سيكيوريتيز ”تيسر البنوك المركزية (السياسة النقدية) وتقدم الحكومات حزم تحفيز، لكنها مجرد إجراءات داعمة وليست علاجا جذريا“.

وأضاف ”حتى نشهد مؤشرات على انتهاء الوباء ستظل الأسعار تحت ضغط وقد تنخفض إلى أقل من 20 دولارا للبرميل“.

وأسواق النفط متضررة بشدة من تدهور الطلب الناجم عن الوباء وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا التي تغرق السوق بإمدادات زائدة.

وقال مسؤول من وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة إن المملكة لا تجري محادثات مع روسيا لموازنة أسواق النفط رغم تنامي الضغوط من واشنطن لوقف الاضطراب الذي أدى إلى انحدار الأسعار بأكثر من 60 بالمئة هذا العام.

ومع التوقعات الحالية بتراجع الطلب العالمي 15 أو 20 مليون برميل يوميا، بانخفاض بنسبة 20٪‏ عن العام الماضي، يقول محللون إنه ستكون هناك حاجة لخفض هائل في الإنتاج يتجاوز ما تقوم به أوبك.