أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس 26-3-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.