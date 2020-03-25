النفط يواصل مكاسبه مع صعود الأسواق العالمية بفضل تفاؤل حيال تحفيز أمريكي

القاهرة- وكالات:

واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة، اليوم الأربعاء، لترتفع جنبا إلى جنب مع صعود أوسع نطاقا للأسواق المالية إذ من المتوقع أن تقر الولايات المتحدة حزمة مساعدة ضخمة للتخفيف من التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الخام الأمريكي إلى المستوى المرتفع البالغ 25.24 دولار للبرميل في وقت مبكر من الجلسة.

وبلغ 24.86 دولار للبرميل، بارتفاع 85 سنتا أو ما يعادل 3.5% بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام برنت 65 سنتا أو ما يعادل 2.4% إلى 27.80 دولار للبرميل بعد أن زاد في وقت سابق إلى 28.29 دولار.

وتوصل مشرعون أمريكيون ومسؤولون في إدارة ترامب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للتحفيز بقيمة تريليوني دولار من المتوقع أن يتم إقراره من الكونجرس في وقت لاحق أمس الأربعاء.

لكن الطلب على المنتجات النفطية، خاصة وقود الطائرات، ينخفض في أنحاء العالم إذ تعلن المزيد من الحكومات عن عمليات عزل على مستوى الدولة لكبح انتشار فيروس كورونا، مما يحد من مكاسب أسعار النفط، وفقا للوكالة.

وعدل آي.إن.جي بالخفض أمس الأربعاء توقعه لسعر خام برنت للربع الثاني من العام إلى 20 دولارا للبرميل من 33 دولارا، بسبب صدمة الطلب الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والارتفاع المتوقع في الإمدادات من السعودية وروسيا في أبريل المقبل.

وقال محللو البنك في مذكرة، "يواصل الطلب التدهور إذ تفرض المزيد من الدول عمليات إغلاق وقيودا أكثر صرامة على السفر".

وهبطت أسعار النفط 45% منذ بداية الشهر الجاري بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار بعد نهاية مارس الجاري.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط نزلت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس الجاري إلى 451.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاعها 2.8 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أيضا الأسبوع الماضي.