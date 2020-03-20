الاتصالات توجه بإتاحة الخطوط الساخنة لوزارة الصحة مجانًا للمواطنين

كتب- علاء حجاج:

وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإتاحة الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام ١٠٥ و ١٥٣٣٥ من التليفون الثابت والتليفون المحمول عبر شبكات المحمول الأربعة مجانًا ودون تحمل المواطنين أي رسوم.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، وجه الوزير، بإضافة ٢٠٠ مقدم خدمة إضافى فى مراكز الشركة المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المساهمة في نشر الوعي الصحي المجتمعي خلال هذه الفترة الحاسمة، وضمان حصول المواطنين على المعلومات الصحية السليمة من مصادرها الموثوقة دون تحملهم أعباء إضافية، بحسب البيان.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اتخذت مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير أنشطة حياتهم اليومية لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبين هذه الإجراءات مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم منظومة التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بتوفير سعات إضافية لباقات الإنترنت بنسبة ٢٠% وكذلك اتاحة خدمة التصفح لـ "بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا لضمان عدم تأثر العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

كما تضمنت الإجراءات زيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية "حتى السادسة مساء" من ٣٥٠ الى ٢٠٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهوريةوذلك خلال فترة صرف المعاشات، كما اتفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مشغلي المحمول في مصر على منح ٣٠ ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.