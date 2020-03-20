تبخير الأموال والتعقيم.. بنك عودة يعلن إجراءات احترازية ضد كورونا

كتبت - منال المصري:

قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده-مصر، إن البنك قرر إلغاء المصروقات على استخدام الانترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب بيان من البنك اليوم الجمعة، ضاعف بنك عوده – مصر، الحدود المسموحة للإيداع والسحب على ماكينات الصراف الآلي، كما سيتم إعادة تعبة ماكينات الصراف الألى بالفروع وخارجها بالحدود القصوى المسموح بها بصفة يومية.

وأضاف البيان، أنه يمكن للعملاء استخدام خدمات البنك الالكترونية والتي تمنح العملاء حرية التحكم في أموالهم بسرعة وأمان وإدارة حساباتهم المصرفية من أي مكان.

وقال البنك إن هذا يأتي في سياق خطة الدولة المصرية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار تعليمات البنك المركزي المصري لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، اتخذ البنك حزمة من الاجراءات الاحترازية لوقاية العملاء والعاملين من الفيروس.

وأوضح البنك، أنه جاري العمل على توفير شركات تبخير للنقدية طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وأضاف البنك أنه يتم تعقيم كافة الفروع والمركز الرئيسي بصفة دورية، وتقليل خطر تركز عمل الادارات بمكان واحد من خلال تقسيم موظفي ادارات المركز الرئيسي على عدد من المباني المنفصلة أو من خلال عمل الموظفين من المنازل بمعدل قد يصل إلى 50٪.

وتكون من ضمن معايير الاختيار للعمل من المنازل السيدات الحوامل والعاملات اللاتي ترعن طفلاً أو أكثر اعمرهم تقل عن 12 سنة، وكذلك الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة مثل (امراض القلب والكلي والكبد والجهاز التنفسي والأورام او أي مرض يؤثر على الجهاز المناعي)، ولن يحسب البنك فترة العمل من المنزل من رصيد الإجازات السنوية.، بحسب البيان.

وشدد البنك أنه في حال شعور أحد العاملين بظهور أي أعراض عليهم تخص فيروس كورونا أو أحد ذويهم المخالطين لهم أو المقيمين معهم بضرورة إبلاغ الإدارة مع التزام المنزل لحين توجيههم لإجراء الفحوصات اللازمة، ومنع الاجتماعات الداخلية والاستعاضة عنها بالهواتف والبريد الإلكتروني.

وقام البنك بتوفير المطهرات المطابقة للمواصفات الواردة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في كافة الفروع والمركز الرئيسي، بحسب البيان.

كما قام البنك بتوفير أكواب ورقية للمشروبات للاستخدام مرة واحدة وإتاحة ماسكات لموظفي الخزنة، وتطهير وتعقيم الأتوبيسات التي تقل الموظفين وسيارات البنك يوميا.