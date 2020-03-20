زيادة 7 جنيهات لكيلو البلطي.. أسعار السمك الجملة في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

زاد سعر السمك البلطي، في سوق الجملة، خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفض سعر الجمبري الممتاز اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع بين 5 و 7 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة بين24 و 28جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي،جنيهين ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 39 و 45 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيه.