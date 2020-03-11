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أسعار الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

04:33 م الأربعاء 11 مارس 2020
أسعار الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك القاهرة، التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.68 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 15.77 جنيه.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار البنك الاهلي بنك مصر

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