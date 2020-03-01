صعود جديد لأسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم

كتبت - شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، فيما بقى السعر مستقرًا في 5 بنوك أخرى، مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

وصعد سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشًا في بنك العربي الأفريقي، ليصل إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.58جنيه، و15.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه، وهي نفس أسعار نهاية تعاملات يوم الخميس.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان وكريدي أجريكول عند 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنك البركة عند 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.