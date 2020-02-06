المركزي: 37 مليون دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير الماضي

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن الاحتياطي النقدي سجل زيادة بقيمة 37 مليون دولار في يناير الماضي.

وأشار المركزي في بيانات منشوره على موقعه الإلكتروني إلى أن الاحتياطي النقدي سجل حوالي 45.457 مليار دولار في يناير، مقابل 45.412 مليار دولار في ديسمبر.