توغل كورونا عالميا يرفع أسعار الذهب.. والجرام يزيد 14 جنيها بمصر في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في مصر للأسبوع الثاني على التوالي، مع توغل فيروس كورونا المستجد وانتشاره عالميا.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الذهب 14 جنيها، ليسجل عيار 21 اليوم الجمعة 714 جنيها للجرام مقابل 700 جنيه الجمعة الماضي، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وعلى مدار أسبوعين قفز سعر جرام الذهب في مصر 27 جنيها، مدغعومة بزيادة الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، في وقت تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 612 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 816 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5712 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح من قفزة بنسبة 1% في الجلسة السابقة، لكن الذهب تلقى بعض الدعم مع تنامي المخاوف بشأن الانتشار السريع لتفشي فيروس كورونا مما رفع التوقعات بخفض بنوك مركزية كبرى لأسعار الفائدة.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”الفيروس بات أكثر خطورة بكثير... الناس قلقون من أنه ربما تكون هناك حاجة لبعض تدابير التحفيز الإضافية، وذلك يعني خفض أسعار (الفائدة)“، مضيفا أن الأسعار المرتفعة أدت إلى بعض عمليات جني الأرباح.

وأغلقت حكومات من إيران إلى أستراليا المدارس، وألغت فعاليات كبيرة، وقامت بتخزين إمدادات طبية وتجهز لاستجابات للطوارئ مع الإعلان عن إصابات جديدة في أنحاء العالم تتجاوز تلك التي في بر الصين الرئيسي.

وتتجه أسواق الأسهم العالمية لأسوأ أداء أسبوعي منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008 إذ يتأهب المستثمرون لتأثير الفيروس على النمو الاقتصادي.