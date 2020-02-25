أسعار النفط تعاود الصعود بعد انخفاضه بنحو 4%

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع سعي مستثمرين لتصيد الصفقات بشراء الخام بأسعار رخيصة بعدما هوى نحو 4% في الجلسة السابقة، إلا أن المخاوف من أن يؤثر انتشار فيروس كورونا خارج الصين على الاقتصادات الكبرى ويكبح الطلب على الوقود حدت من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 19 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 56.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 3.8% في الجلسة السابقة ليسحل أكبر خسارة في يوم واحد منذ الثالث من فبراير الجاري.

وفقدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 51.60 دولار للبرميل لتتعافى من انخفاض 3.7% في الجلسة السابقة.

وهوت مخاوف الطلب بأسعار النفط والسلع الأولية، أمس الاثنين، في حين مُنيت الأسهم الأوروبية والأمريكية بأكبر خسائر منذ منتصف 2016.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي في حين يُتوقع أن تكون مخزونات المنتجات المكررة انخفضت بحسب ما أظهره يوم الاثنين استطلاع أولي أجرته رويترز للأسبوع المنتهي في 21 فبراير الجاري.

وأبلغ أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن يكون تأثير فيروس كورونا على طلب النفط قصير الأمد وأن يرتفع الاستهلاك في النصف الثاني من العام.