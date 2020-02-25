ارتفاع البوري والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

و تراجع سعر الجمبري الممتاز بمقدار 20 جنيها ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.