البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
10:46 ص الثلاثاء 25 فبراير 2020
كتبت- شيرين صلاح:
انخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37%، إلى مستوى 13392 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.8%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 13441 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.
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