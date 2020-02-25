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البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:46 ص الثلاثاء 25 فبراير 2020
البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37%، إلى مستوى 13392 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.8%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 13441 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

البورصة مؤشرات البورصة

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