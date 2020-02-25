مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية

كتب- أحمد السيد:

أعلنت الهيئة العامة للثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول، عن مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، وهي المزايدة الأولى في عام 2020، ومنذ نحو 3 سنوات تقريبا.

ودعت الهيئة، وفق إعلان المزايدة، الشركات العالمية المتخصصة في مجال البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة للاشتراك في المزايدة العالمية لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية بأماكن ولاية الهيئة.

وتتضمن المزايدة عدة قطاعات، حيث تتراوح مساحة القطاع الواحد حوالي 170 كيلو متر مربع، تخت نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية.

وتبدأ المزايدة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 مارس المقبل، علما بأن موعد إغلاق المزايدة يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار أن المزايدات مستمرة بعد هذا التاريخ كل أربعة أشهر.

وقالت الهيئة إن الشركات الراغبة ستتقدم بعروضها طبقا للشروط والأحكام والإجراءات المعلنة، ونموذجي البحث/ الاستغلال.

وأضافت أنه يمكن للشركات الراغبة الاطلاع على المعلومات وشراء حزم البيانات الخاصة بقطاعات هذه المزايدة بطلب مسبق طبقا للأسعار المعلنة، وذلك بمقر هيئة الثروة المعدنية في طريق صلاح سالم بالقاهرة,

وذكرت أنه يمكن الاطلاع على الإجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجي البحث والاستغلال من خلال موقع الهيئة عبى شبكة الإنترنت، وكذلك موقع الوزارة.

وقال طارق الملا وزير البترول، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، للإعلان عن المزايدة، إن وزارة البترول أجرت جلسات عالمية للاستماع لآراء المستثمرين لتحديد النظام المالي الخاص بالمزايدة.

وكان مسؤول في هيئة الثروة المعدنية، قال أمس الأول الأحد، إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وأضاف المسؤول لوكالة رويترز "سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام ’البلوكات‘ على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها".

ويأتي ذلك بعد أن أقرت مصر قانونا جديدا للتعدين وأصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون الشهر الماضي.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.