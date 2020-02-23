ارتفاع البوري وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 23 و28 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري 7 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، كما ارتفع سعر الجمبري الممتاز بمقدار 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها.

استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها.