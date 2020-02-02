تقرير: العبور ومدينتي تتصدر المناطق التي تعاني من مشكلات بخدمات المحمول

كتب- علاء حجاج:

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأحد، تقرير نتائج قياس جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر عن شهر ديسمبر.

وبحسب بيان من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر الماضي على يقرب من 24 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في مختلف المحافظات والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحي.

وتمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

وجاءت نتائج القياسات، وفقا لبيان تنظيم الاتصالات كالآتي:

شركة فودافون:

تم قياس 81 مدينة وحيا منها 35 مدينة لا تزال تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية أهمها في القاهرة مناطق مدينتي، وبدر، والعبور، وهليوبوليس، ومدينة نصر، والسلام، وشبرا، والزمالك، ووسط البلد، وحلوان، والمقطم، والرحاب، ومدينة الشروق.

كما شملت المناطق التي لا تزال تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية منطقة الشيخ زايد بالجيزة، وفي مناطق شرق الإسكندرية 1، و2، و4، و5، وغرب الإسكندرية 2.

شركة اتصالات:

قاس جهاز تنظيم الاتصالات الخدمة في 81 مدينة وحيا، وأظهرت النتائج استمرار تأثر 25 مدينة بمشاكل في جودة الخدمات الصوتية.

ومن أهم هذه المناطق في القاهرة والجيزة منطقة العبور، ومدينتي، وبدر، ومدينة نصر 2، والعباسية، والمنيل، وشبرا الخيمة، وحلوان 1، وحلوان 2، والمقطم، والشروق، وحدائق القبة، وهليوبوليس، وإمبابة، بالإضافة إلى مناطق غرب الاسكندرية 2.

شركة أورنج:

اختبر تنظيم الاتصالات 81 مدينة وحيا، وبلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية نحو 34 منطقة، أهمها في القاهرة، والجيزة منطقة العبور، وحلوان 1، وحلوان 2، وإمبابة، وفي شرق الاسكندرية 2 و4 و5، وغرب الإسكندرية 1 و2، ومرسى مطروح.

الشركة المصرية للاتصالات WE:

تم قياس الخدمة في 81 مدينة وحيا، وبلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية نحو 49 مدينة وحيا.

وتشمل أهم هذه المناطق في القاهرة والجيزة منطقة مدينتي، وبدر، والعبور، والرحاب، والشروق، وهليوبوليس، ومدينة نصر 2، والمرج، والمنيل، وشبرا الخيمة، والزمالك، ووسط البلد، وحلوان، والمعادي، والمقطم، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، وفيصل، والهرم، وإمبابة، والمهندسين.

كما تشمل هذه المناطق شرق الإسكندرية 3 و4، وغرب الإسكندرية 1 و2، والساحل الشمالي، ومرسى مطروح.

وأظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات.

وبحسب جهاز تنظيم الاتصالات، تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة.

وتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.