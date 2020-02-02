البورصة تهبط بنهاية التعاملات وانخفاض أحدث مؤشر لها 0.6% في أول تداول

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 13888 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وتراجع مؤشر EGX 70 EWI متساوي الأوزان الجديد، في أول أيام عمله، بنسبة 0.64%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.66%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 153.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 74.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 227.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.54% إلى مستوى 13762 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

ودشنت البورصة اليوم مؤشرًا جديدًا باسم EGX 70 EWIوهو مؤشر يقيس أداء أفضل 70 شركة في البورصة من حيث قيمة السيولة والنشاط، بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30، وبالتالي تم إلغاء المؤشر السابق EGX70.