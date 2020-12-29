أسعار الذهب العالمي تواصل الصعود في بداية جلسة اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، مقارنة بأسعار ختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.26%، بزيادة نحو 4.8 دولارات مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1878.4 دولار في تمام الساعة 9:42 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.
وكانت أسعار الذهب صعدت بالبورصات العالمية إلى 1873.6 دولار للأوقية، بختام جلسة الجمعة الماضية.
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