أسعار الذهب العالمي تواصل الصعود في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، مقارنة بأسعار ختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.26%، بزيادة نحو 4.8 دولارات مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1878.4 دولار في تمام الساعة 9:42 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

وكانت أسعار الذهب صعدت بالبورصات العالمية إلى 1873.6 دولار للأوقية، بختام جلسة الجمعة الماضية.