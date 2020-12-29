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أسعار الذهب العالمي تواصل الصعود في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

09:54 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
أسعار الذهب العالمي تواصل الصعود في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، مقارنة بأسعار ختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.26%، بزيادة نحو 4.8 دولارات مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1878.4 دولار في تمام الساعة 9:42 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

وكانت أسعار الذهب صعدت بالبورصات العالمية إلى 1873.6 دولار للأوقية، بختام جلسة الجمعة الماضية.

أسعار الذهب العالمي أسعار الذهب البورصات العالمية

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