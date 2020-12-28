أسعار الأسماك بأسواق دمياط.. 60 جنيهًا للبوري والجمبري في المقدمة

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك بمدن وقرى دمياط، استقرارا نسبيا في معظم الأسواق والمحال التجارية بدمياط،

وشهدت حركة الملاحة في الساحلين الشرقي والغربي وعزبة البرج انتعاشة، تزامنا مع استقرار حالة الطقس.

ويرصد "مصراوي"، متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، اليوم الإثنين، إذ استقر سعر كيلو"الشبار الأخضر" عند 50 جنيها، وبلغ متوسط سعر كيلو "البوري" 60 جنيها، للحجم الكبير و50 جنيهًا للحجم المتوسط.

وسجل كيلو "البطارخ" نحو 450 جنيها، و120 جنيهًا للغطيان، وبلغ متوسط سعر السبيط 70 جنيها و220 جنيهًا للجمبري "كبير" و140 جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط، و،90 جنيها للحجم الصغير، و40 جنيهًا للكيلو من "الجرانة".

كما تراوح سعر كيلو "الكابوريا" بين 60 إلى 150 جنيها بحسب الحجم والنوع، والبلطي 40 جنيها للكيلو الواحد.